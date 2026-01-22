Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"

Президент США Дональд Трамп заявив про врегулювання 8 воєн, і вважає, "що скоро буде ще одна", вказавши, говорячи про війну рф проти України, що проводяться зустрічі і "ми вважаємо, що досягаємо значного прогресу". Про це він заявив перед підписанням хартії Ради миру у Давосі у четвер, пише УНН.

Деталі

"Я хочу подякувати державному секретарю Марко Рубіо, спеціальному посланцю Стіву Віткоффу, Джареду Кушнеру за надзвичайну роботу. Вони виконали дивовижну роботу. У нас мир на Близькому Сході, ніхто не думав, що це можливо. Ми врегулювали 8 воєн, і я вважаю, що скоро буде ще одна. Знаєте, та, яку я вважав легкою, виявилася, мабуть, найскладнішою. ​​Минулого місяця загинуло 29 000 людей, переважно солдати, Україна, росія", - сказав Трамп.

"Але у нас є зустрічі, і ми вважаємо, що досягаємо значного прогресу", - наголосив Трамп.

