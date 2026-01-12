Наводил ракеты на казармы курсантов ВСУ: агент фсб получил 15 лет заключения

Суд вынес приговор курсанту одного из военных институтов Украины, который сотрудничал с ФСБ и корректировал ракетные удары по военным объектам. По материалам СБУ его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ. Им оказался завербованный врагом курсант одного из военных институтов Украины. Как установило расследование, злоумышленник по поручению российской спецслужбы должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения, где проходил обучение - говорится в сообщении.

По предварительной информации, среди основных координат, которые врагу должен был передать фигурант, были учебные корпуса, курсантские казармы и тренировочные пункты на полигонах института и оборонных предприятиях региона. Более того, предатель подготовил для отправки куратору из ФСБ почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задержали "крота" на территории вуза, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки. По материалам дела, российская спецслужба завербовала курсанта в Телеграм-канале по поиску "легких заработков" - пишет СБУ.

Также, в материале говорится, что для сбора разведданных он делал скрытые фото учебных объектов и производственных цехов предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, где курсанты проходили выездные занятия. Во время обысков у злоумышленника изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводилось при содействии командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ в Харьковской области, которые собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении. Фигуранты передавали данные о военных объектах и трансформаторах газокомпрессорной станции.