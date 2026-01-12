$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
14:17 • 1274 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 2944 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 10440 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 25425 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 29915 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 25465 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 27940 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 35911 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42042 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36227 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Теги
Авторы
Наводил ракеты на казармы курсантов ВСУ: агент фсб получил 15 лет заключения

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Курсант военного института Украины приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества за сотрудничество с фсб. Он корректировал ракетные удары по военным объектам, включая учебные корпуса и казармы.

Наводил ракеты на казармы курсантов ВСУ: агент фсб получил 15 лет заключения

Суд вынес приговор курсанту одного из военных институтов Украины, который сотрудничал с ФСБ и корректировал ракетные удары по военным объектам. По материалам СБУ его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один агент ФСБ. Им оказался завербованный врагом курсант одного из военных институтов Украины. Как установило расследование, злоумышленник по поручению российской спецслужбы должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения, где проходил обучение

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, среди основных координат, которые врагу должен был передать фигурант, были учебные корпуса, курсантские казармы и тренировочные пункты на полигонах института и оборонных предприятиях региона. Более того, предатель подготовил для отправки куратору из ФСБ почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины задержали "крота" на территории вуза, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки. По материалам дела, российская спецслужба завербовала курсанта в Телеграм-канале по поиску "легких заработков"

- пишет СБУ.

Также, в материале говорится, что для сбора разведданных он делал скрытые фото учебных объектов и производственных цехов предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, где курсанты проходили выездные занятия. Во время обысков у злоумышленника изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

На основании доказательств, собранных Службой безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводилось при содействии командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ в Харьковской области, которые собирали координаты Сил обороны на Изюмском направлении. Фигуранты передавали данные о военных объектах и трансформаторах газокомпрессорной станции.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Изюм
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина