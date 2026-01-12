Наводив ракети на казарми курсантів ЗСУ: агент фсб отримав 15 років ув’язнення
Київ • УНН
Курсант військового інституту України засуджений до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за співпрацю з фсб. Він коригував ракетні удари по військових об'єктах, включаючи навчальні корпуси та казарми.
Суд виніс вирок курсанту одного з військових інститутів України, який співпрацював із фсб та коригував ракетні удари по військових об’єктах. За матеріалами СБУ його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб. Ним виявився завербований ворогом курсант одного з військових інститутів України. Як встановило розслідування, зловмисник за дорученням російської спецслужби мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу, де проходив навчання
За попередньою інформацією, серед основних координат, які ворогу мав передати фігурант, були навчальні корпуси, курсантські казарми і тренувальні пункти на полігонах інституту й оборонних підприємствах регіону. Більше того, зрадник підготував для відправлення кураторові з фсб погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.
Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали "крота" на території вишу, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки. За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала курсанта у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків"
Також, у матеріалі йдеться, що для збору розвідданих він робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття. Під час обшуків у зловмисника вилучили смартфон із доказами роботи на фсб.
На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили за сприяння командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
