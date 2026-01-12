Наводив ракети на казарми курсантів ЗСУ: агент фсб отримав 15 років ув’язнення

Суд виніс вирок курсанту одного з військових інститутів України, який співпрацював із фсб та коригував ракетні удари по військових об’єктах. За матеріалами СБУ його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб. Ним виявився завербований ворогом курсант одного з військових інститутів України. Як встановило розслідування, зловмисник за дорученням російської спецслужби мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу, де проходив навчання - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, серед основних координат, які ворогу мав передати фігурант, були навчальні корпуси, курсантські казарми і тренувальні пункти на полігонах інституту й оборонних підприємствах регіону. Більше того, зрадник підготував для відправлення кураторові з фсб погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних Сил України затримали "крота" на території вишу, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки. За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала курсанта у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків" - пише СБУ.

Також, у матеріалі йдеться, що для збору розвідданих він робив приховані фото навчальних об’єктів та виробничих цехів підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття. Під час обшуків у зловмисника вилучили смартфон із доказами роботи на фсб.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили за сприяння командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

