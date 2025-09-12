Украина и Польша достигли существенного прогресса в решении чувствительных вопросов национальной памяти. В частности, в сентябре начнутся эксгумационные работы в польском селе Юречкова. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Мы также отметили большой прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти, нашего исторического прошлого. Уже имеем несколько завершенных эксгумаций в Украине, в Пужниках и Збоищах. В конце сентября ожидаем начала эксгумационных работ в селе Юречкова в Польше. Договорились и дальше способствовать конструктивному диалогу в этом вопросе - сообщил Сибига.

Дополнение

Во Львове завершился этап совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40–50 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.

россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого. Некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях. Зато москва наглядно демонстрирует на примере Бучи, Мариуполя, Изюма, что именно она будет делать в Польше, если ее не остановить в Украине.