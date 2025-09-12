Эксгумационные работы в польском селе Юречкова начнутся в сентябре - Сибига

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 5384 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 10390 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 20303 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 20303 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 19194 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 30306 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19042 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17069 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 40045 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40641 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Популярные новости
"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами12 сентября, 08:41 • 3818 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября12 сентября, 09:04 • 7524 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 19149 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12:14 • 5576 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 10626 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 604 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30 • 5384 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 2906 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 10390 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 10390 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 33108 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 80170 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 42506 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 48378 просмотра
Эксгумационные работы в польском селе Юречкова начнутся в сентябре - Сибига

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Украина и Польша достигли значительного прогресса в решении вопросов национальной памяти. В сентябре начнутся эксгумационные работы в польском селе Юречкова.

Эксгумационные работы в польском селе Юречкова начнутся в сентябре - Сибига

Украина и Польша достигли существенного прогресса в решении чувствительных вопросов национальной памяти. В частности, в сентябре начнутся эксгумационные работы в польском селе Юречкова. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции, сообщает УНН.

Мы также отметили большой прогресс в решении чувствительных вопросов национальной памяти, нашего исторического прошлого. Уже имеем несколько завершенных эксгумаций в Украине, в Пужниках и Збоищах. В конце сентября ожидаем начала эксгумационных работ в селе Юречкова в Польше. Договорились и дальше способствовать конструктивному диалогу в этом вопросе 

- сообщил Сибига.

Дополнение

Во Львове завершился этап совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40–50 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.

россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого. Некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях. Зато москва наглядно демонстрирует на примере Бучи, Мариуполя, Изюма, что именно она будет делать в Польше, если ее не остановить в Украине.

Павел Зинченко

Политика
Андрей Сибига
Изюм
Украина
Мариуполь
Львов
Польша