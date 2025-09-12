Ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова розпочнуть у вересні - Сибіга

$41.310.10
14:30 • 4612 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 9470 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 19793 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 19936 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 18932 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30200 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18981 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17046 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39993 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40614 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Популярнi новини
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо12 вересня, 05:38 • 9688 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 7088 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 18860 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 5140 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 10382 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 174 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 4618 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 2556 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 9472 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
11:55 • 19794 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Олена Сосєдка
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 9472 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33014 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 80051 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42414 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48291 перегляди
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Безпілотний літальний апарат
Свіфт

Ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова розпочнуть у вересні - Сибіга

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна та Польща досягли значного прогресу у вирішенні питань національної пам'яті. У вересні розпочнуться ексгумаційні роботи в польському селі Юречкова.

Ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова розпочнуть у вересні - Сибіга

Україна і Польща досягли суттєвого прогресу у вирішенні у вирішенні чутливих питань національної пам’яті. Зокрема, у вересні розпочнуться ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції, повідомляє УНН.

Ми також відзначили великий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам’яті, нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених ексгумацій в Україні, в Пужниках і Збоїщах. У кінці вересня очікуємо на початок ексгумаційних робіт у селі Юречкова у Польщі. Домовилися і далі сприяти конструктивному діалогу в цьому питанні 

- повідомив Сибіга.

Доповнення

У Львові завершився етап спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40–50 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. Деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях. Натомість москва наочно демонструє на прикладі Бучі, Маріуполя, Ізюма, що саме вона буде робити в Польщі, якщо її не зупинити в Україні.

