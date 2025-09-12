Ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова розпочнуть у вересні - Сибіга

Україна і Польща досягли суттєвого прогресу у вирішенні у вирішенні чутливих питань національної пам’яті. Зокрема, у вересні розпочнуться ексгумаційні роботи у польському селі Юречкова. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції, повідомляє УНН.

Ми також відзначили великий прогрес у вирішенні чутливих питань національної пам’яті, нашого історичного минулого. Уже маємо декілька завершених ексгумацій в Україні, в Пужниках і Збоїщах. У кінці вересня очікуємо на початок ексгумаційних робіт у селі Юречкова у Польщі. Домовилися і далі сприяти конструктивному діалогу в цьому питанні - повідомив Сибіга.

Доповнення

У Львові завершився етап спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40–50 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. Деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях. Натомість москва наочно демонструє на прикладі Бучі, Маріуполя, Ізюма, що саме вона буде робити в Польщі, якщо її не зупинити в Україні.