Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл
Київ • УНН
У Львові завершився етап спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40–50 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики. Про це повідомляє пресслужба Мінкульту, пише УНН.
За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса, оскільки минуло понад 80 років, усі рештки треба ексгумувати, скласти, ідентифікувати. Після цього проведуть ДНК-аналізи.
Лише тоді можемо говорити про конкретні числа. Зараз можемо сказати про приблизно 40-50 людей, які тут були поховані. Лише після верифікації судмедекспертами можемо сказати, чи є тут українці, чи це були лише поляки
До слова, серед знайдених артефактів — ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами. Один із них зберіг навіть викарбуване власноруч прізвище солдата. Це дозволяє сподіватися на встановлення імен окремих військових.
Після завершення експертиз останки перепоховають на кладовищі в Мостиськах, де уже є більше 100 польських поховань.
