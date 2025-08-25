Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 3034 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
13:29 • 48663 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 37485 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 38699 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 140524 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 139931 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 59028 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 61659 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 63653 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 50344 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.8м/с
45%
748мм
Популярнi новини
Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго25 серпня, 07:45 • 5518 перегляди
У Смілі військовозобов'язаний вискочив з авто дорогою до навчального центру і помер - ТЦК25 серпня, 07:59 • 7616 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті25 серпня, 08:15 • 111385 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності25 серпня, 10:57 • 41690 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 39934 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 39943 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 48663 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 140524 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 139931 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 115434 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Йонас Гахр Сторе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 39943 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 46223 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 83092 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 65435 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 63495 перегляди
Актуальне
Долар США
Гривня
Євро
Chevrolet Aveo
Безпілотний літальний апарат

Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Львові завершилася ексгумаційна експедиція, яка виявила близько 40-50 останків на території колишнього цвинтаря. До складу експедиції входили українські та польські судмедексперти, антропологи й історики.

Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл

У Львові завершився етап спільної українсько-польської ексгумаційної експедиції на території колишнього цвинтаря в мікрорайоні Збоїща. За попередніми оцінками, дослідники виявили останки 40–50 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики. Про це повідомляє пресслужба Мінкульту, пише УНН.

У Львові спільна українсько-польська експедиція проводить пошуково-ексгумаційні роботи, в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. Попередньо йдеться про рештки близько 40 осіб. До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики

- йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій Андрія Наджоса, оскільки минуло понад 80 років, усі рештки треба ексгумувати, скласти, ідентифікувати. Після цього проведуть ДНК-аналізи. 

Лише тоді можемо говорити про конкретні числа. Зараз можемо сказати про приблизно 40-50 людей, які тут були поховані. Лише після верифікації судмедекспертами можемо сказати, чи є тут українці, чи це були лише поляки

- сказав чиновник.

До слова, серед знайдених артефактів — ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами. Один із них зберіг навіть викарбуване власноруч прізвище солдата. Це дозволяє сподіватися на встановлення імен окремих військових. 

Після завершення експертиз останки перепоховають на кладовищі в Мостиськах, де уже є більше 100 польських поховань.

Українсько-польські ексгумаційні роботи у Львові: виявлено поховання солдатів 1939 року14.08.25, 13:29 • 9441 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоНовини Світу
Друга світова війна
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Україна
Львів
Польща