Українсько-польські ексгумаційні роботи у Львові: виявлено поховання солдатів 1939 року

У Львові тривають українсько-польські ексгумаційні роботи на території колишнього села Старі Збоїща, повідомили у Мінкульті, розповівши про перші результати - виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, пише УНН.

Деталі

У Мінкульті вказали, що 4 серпня розпочалися ексгумаційні роботи на території кладовища в колишньому селі Старі Збоїща (нині – територія міста Львів), які "стали можливими завдяки чіткій координації спільних зусиль Міністерств культури та Міністерств закордонних справ двох країн, а також Інститутів національної пам’яті України та Польщі". До проведення робіт залучені профільні інституції України та Польщі, які увійшли до складу спільної українсько-польської експедиції.

Станом на сьогодні у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати ексгумаційних робіт. Виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення - повідомили у міністерстві.

Ці роботи, як зазначається, стали черговим етапом діалогу Україна – Польща з питань спільної історичної пам’яті, "покликаного зміцнити відносини між двома стратегічними партнерами шляхом належного вшанування пам’яті українців та поляків, які загинули внаслідок трагічних подій періоду Другої Світової війни".

"Орієнтовна тривалість робіт складає близько чотирьох тижнів", - ідеться у повідомленні.

