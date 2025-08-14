$41.510.09
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 31740 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 22950 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 22348 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 22999 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 28720 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 39464 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 41792 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40622 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42762 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Українсько-польські ексгумаційні роботи у Львові: виявлено поховання солдатів 1939 року

Київ • УНН

 • 372 перегляди

У Львові тривають українсько-польські ексгумаційні роботи, розпочаті 4 серпня. Вже виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року.

Українсько-польські ексгумаційні роботи у Львові: виявлено поховання солдатів 1939 року

У Львові тривають українсько-польські ексгумаційні роботи на території колишнього села Старі Збоїща, повідомили у Мінкульті, розповівши про перші результати - виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, пише УНН.

Деталі

У Мінкульті вказали, що 4 серпня розпочалися ексгумаційні роботи на території кладовища в колишньому селі Старі Збоїща (нині – територія міста Львів), які "стали можливими завдяки чіткій координації спільних зусиль Міністерств культури та Міністерств закордонних справ двох країн, а також Інститутів національної пам’яті України та Польщі". До проведення робіт залучені профільні інституції України та Польщі, які увійшли до складу спільної українсько-польської експедиції.

Станом на сьогодні у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати ексгумаційних робіт. Виявлено поховальну яму із загиблими солдатами періоду 1939 року, точна кількість яких буде встановлена після додаткового вивчення

- повідомили у міністерстві.

Ці роботи, як зазначається, стали черговим етапом діалогу Україна – Польща з питань спільної історичної пам’яті, "покликаного зміцнити відносини між двома стратегічними партнерами шляхом належного вшанування пам’яті українців та поляків, які загинули внаслідок трагічних подій періоду Другої Світової війни".

"Орієнтовна тривалість робіт складає близько чотирьох тижнів", - ідеться у повідомленні.

У Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи04.08.25, 11:21 • 3651 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Друга світова війна
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Україна
Львів
Польща