У Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи
Київ • УНН
Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові. Вони триватимуть орієнтовно до 30 серпня і мають на меті перепоховання останків солдатів Війська Польського, які загинули у 1939 році.
Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, ексгумаційні роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня, повідомили у понеділок у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.
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"4 серпня на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, воїни загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Вони були представниками різних національностей.
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"Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій", - зазначили у Мінкульті.
Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі обох країн.
"Пам’ять про жертв Другої світової війни - це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. Українсько-польська співпраця - це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам’ять і справедливість", - зазначив Наджос.
За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, цвинтар проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. У 1990-х роках був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р."
"Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня", - повідомили у Мінкульті.
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