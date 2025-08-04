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У Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові. Вони триватимуть орієнтовно до 30 серпня і мають на меті перепоховання останків солдатів Війська Польського, які загинули у 1939 році.

У Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи

Українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові, ексгумаційні роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня, повідомили у понеділок у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Деталі

"4 серпня на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, воїни загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Вони були представниками різних національностей.

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"Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій", - зазначили у Мінкульті.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі обох країн.

"Пам’ять про жертв Другої світової війни - це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. Українсько-польська співпраця - це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам’ять і справедливість", - зазначив Наджос.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, цвинтар проіснував до 1960-х років, а остаточно був ліквідований у 1987-му. У 1990-х роках був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р."

"Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня", - повідомили у Мінкульті.

Нагадаємо

У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. У результаті робіт було віднайдено останки 42 осіб.

На Тернопільщині завершили ексгумацію в Пужниках та переходять до етапу ідентифікації07.05.25, 17:22 • 8497 переглядiв

Юлія Шрамко

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