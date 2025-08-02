Польща очікує нових робіт з ексгумації у районі Львова з понеділка

Польща очікує на подальші роботи з ексгумації у районі Львова, які можуть розпочатися у понеділок, 4 серпня. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з головою МЗС України Андрієм Сибігою 1 серпня, пише УНН з посиланням на PAP.

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"Видаються подальші дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Ми також очікуємо на початок українських робіт у селі Юречкова (...) та польських ексгумацій жертв 1939 року в районі Збоїща у Львові. Я розумію, що роботи можуть розпочатися вже в понеділок", - заявив Сікорський.

"Ми також зараз очікуємо рішень щодо двосторонньої угоди, що регулює освіту меншин, та рішень, що дозволяють зберегти статус шкіл з польською мовою навчання", - зазначив Сікорський.

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