Польша ожидает новых работ по эксгумации в районе Львова с понедельника

Польша ожидает дальнейших работ по эксгумации в районе Львова, которые могут начаться в понедельник, 4 августа. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой 1 августа, пишет УНН со ссылкой на PAP.

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"Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ. Мы также ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова (...) и польских эксгумаций жертв 1939 года в районе Збоища во Львове. Я понимаю, что работы могут начаться уже в понедельник", - заявил Сикорский.

"Мы также сейчас ожидаем решений относительно двустороннего соглашения, регулирующего образование меньшинств, и решений, позволяющих сохранить статус школ с польским языком обучения", - отметил Сикорский.

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