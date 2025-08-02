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Польша ожидает новых работ по эксгумации в районе Львова с понедельника

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Польша ожидает начала эксгумационных работ в районе Збоища во Львове 4 августа. Также ожидаются решения по двустороннему соглашению об образовании меньшинств и статусу школ с польским языком обучения.

Польша ожидает новых работ по эксгумации в районе Львова с понедельника

Польша ожидает дальнейших работ по эксгумации в районе Львова, которые могут начаться в понедельник, 4 августа. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой 1 августа, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

"Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ. Мы также ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова (...) и польских эксгумаций жертв 1939 года в районе Збоища во Львове. Я понимаю, что работы могут начаться уже в понедельник", - заявил Сикорский.

"Мы также сейчас ожидаем решений относительно двустороннего соглашения, регулирующего образование меньшинств, и решений, позволяющих сохранить статус школ с польским языком обучения", - отметил Сикорский.

Польша анонсировала новые эксгумационные работы в Украине: известны сроки24.06.25, 09:59 • 2857 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
Львов
Польша