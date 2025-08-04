Во Львове украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы
Киев • УНН
Украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы во Львове. Они продлятся ориентировочно до 30 августа и имеют целью перезахоронение останков солдат Войска Польского, погибших в 1939 году.
Украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы во Львове, эксгумационные работы продлятся ориентировочно до 30 августа, сообщили в понедельник в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.
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"4 августа на территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского", - говорится в сообщении.
Как указано, воины погибли в 1939 году во время обороны Львова от немецкого войска. Они были представителями разных национальностей.
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"Работы проходят в рамках двустороннего сотрудничества, направленного на совместное осмысление исторических событий", - отметили в Минкульте.
Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Андрей Наджес подчеркнул, что подготовка к экспедиции стала возможной благодаря настойчивой работе обеих стран.
"Память о жертвах Второй мировой войны - это не только о прошлом, это о наших сегодняшних ценностях: достоинстве, взаимном уважении, способности к диалогу. Украинско-польское сотрудничество - это пример того, как совместные усилия помогают обоим народам восстанавливать историческую память и справедливость", - отметил Наджес.
По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгения Бойко, кладбище просуществовало до 1960-х годов, а окончательно было ликвидировано в 1987-м. В 1990-х годах был установлен символический деревянный крест с надписью на польском: "Жовнирам польского войска, павшим в обороне Отчизны в сентябре 1939 г."
"Ориентировочно эксгумационные работы продлятся до 30 августа", - сообщили в Минкульте.
Напомним
В мае завершился полевой этап эксгумационных работ в украинском селе Пужники, что на Тернопольщине. В результате работ были найдены останки 42 человек.
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