Украинско-польские эксгумационные работы во Львове: обнаружено захоронение солдат 1939 года

Во Львове продолжаются украинско-польские эксгумационные работы на территории бывшего села Старые Збоища, сообщили в Минкульте, рассказав о первых результатах - обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года, пишет УНН.

Детали

В Минкульте указали, что 4 августа начались эксгумационные работы на территории кладбища в бывшем селе Старые Збоища (ныне – территория города Львов), которые "стали возможными благодаря четкой координации совместных усилий Министерств культуры и Министерств иностранных дел двух стран, а также Институтов национальной памяти Украины и Польши". К проведению работ привлечены профильные институции Украины и Польши, вошедшие в состав совместной украинско-польской экспедиции.

По состоянию на сегодня в микрорайоне Збоища зафиксированы промежуточные результаты эксгумационных работ. Обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года, точное количество которых будет установлено после дополнительного изучения - сообщили в министерстве.

Эти работы, как отмечается, стали очередным этапом диалога Украина – Польша по вопросам общей исторической памяти, "призванного укрепить отношения между двумя стратегическими партнерами путем надлежащего чествования памяти украинцев и поляков, погибших в результате трагических событий периода Второй Мировой войны".

"Ориентировочная продолжительность работ составляет около четырех недель", - говорится в сообщении.

