Украинско-польские эксгумационные работы во Львове: обнаружено захоронение солдат 1939 года

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 12853 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 44646 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 29569 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 28839 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 28818 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 31891 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 41508 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42527 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41068 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43021 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
34%
756мм
Популярные новости
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 30703 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 32879 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 28831 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 11434 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 10244 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 44643 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 170768 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 144912 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 134477 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 144542 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Великобритания
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 10393 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 32628 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 54615 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 107532 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 123647 просмотра
Актуальное
Таймс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
WhatsApp
Signal

Украинско-польские эксгумационные работы во Львове: обнаружено захоронение солдат 1939 года

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

Во Львове продолжаются украинско-польские эксгумационные работы, начатые 4 августа. Уже обнаружена братская могила с погибшими солдатами периода 1939 года.

Украинско-польские эксгумационные работы во Львове: обнаружено захоронение солдат 1939 года

Во Львове продолжаются украинско-польские эксгумационные работы на территории бывшего села Старые Збоища, сообщили в Минкульте, рассказав о первых результатах - обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года, пишет УНН.

Детали

В Минкульте указали, что 4 августа начались эксгумационные работы на территории кладбища в бывшем селе Старые Збоища (ныне – территория города Львов), которые "стали возможными благодаря четкой координации совместных усилий Министерств культуры и Министерств иностранных дел двух стран, а также Институтов национальной памяти Украины и Польши". К проведению работ привлечены профильные институции Украины и Польши, вошедшие в состав совместной украинско-польской экспедиции.

По состоянию на сегодня в микрорайоне Збоища зафиксированы промежуточные результаты эксгумационных работ. Обнаружена погребальная яма с погибшими солдатами периода 1939 года, точное количество которых будет установлено после дополнительного изучения

- сообщили в министерстве.

Эти работы, как отмечается, стали очередным этапом диалога Украина – Польша по вопросам общей исторической памяти, "призванного укрепить отношения между двумя стратегическими партнерами путем надлежащего чествования памяти украинцев и поляков, погибших в результате трагических событий периода Второй Мировой войны".

"Ориентировочная продолжительность работ составляет около четырех недель", - говорится в сообщении.

Во Львове украинско-польская экспедиция начала поисково-эксгумационные работы04.08.25, 11:21 • 3653 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
Вторая мировая война
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Украина
Львов
Польша