Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел
Киев • УНН
Во Львове завершился этап совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40–50 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, пишет УНН.
По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджеса, поскольку прошло более 80 лет, все останки нужно эксгумировать, собрать, идентифицировать. После этого проведут ДНК-анализы.
Только тогда можем говорить о конкретных числах. Сейчас можем сказать о примерно 40-50 людях, которые здесь были похоронены. Только после верификации судмедэкспертами можем сказать, есть ли здесь украинцы, или это были только поляки
К слову, среди найденных артефактов — пуговицы от военной формы, знаки различия, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами. Один из них сохранил даже выгравированную собственноручно фамилию солдата. Это позволяет надеяться на установление имен отдельных военных.
После завершения экспертиз останки перезахоронят на кладбище в Мостисках, где уже есть более 100 польских захоронений.
