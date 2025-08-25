Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 3612 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 51566 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 39348 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 40504 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 144041 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 143079 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 59793 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 62043 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 63805 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50439 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.8м/с
45%
748мм
Популярные новости
Непогода оставила без света часть жителей 4 областей, потребление упало - Укрэнерго25 августа, 07:45 • 5640 просмотра
В Смеле военнообязанный выпрыгнул из авто по дороге в учебный центр и умер - ТЦК25 августа, 07:59 • 8044 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 113612 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25 августа, 10:57 • 42783 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 41757 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 42872 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 51511 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 143959 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 142991 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 117065 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 42873 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 47081 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 83879 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 66148 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 64140 просмотра
Актуальное
Доллар США
Гривна
Евро
Chevrolet Aveo
MIM-104 Patriot

Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Во Львове завершилась эксгумационная экспедиция, которая обнаружила около 40-50 останков на территории бывшего кладбища. В состав экспедиции входили украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки.

Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел

Во Львове завершился этап совместной украинско-польской эксгумационной экспедиции на территории бывшего кладбища в микрорайоне Збоища. По предварительным оценкам, исследователи обнаружили останки 40–50 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, пишет УНН.

Во Львове совместная украинско-польская экспедиция проводит поисково-эксгумационные работы, в ходе которых обнаружено братское захоронение жертв Второй мировой войны. Предварительно речь идет об останках около 40 человек. В состав экспедиции вошли украинские и польские судмедэксперты, антропологи и историки

- говорится в сообщении.

По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Андрея Наджеса, поскольку прошло более 80 лет, все останки нужно эксгумировать, собрать, идентифицировать. После этого проведут ДНК-анализы. 

Только тогда можем говорить о конкретных числах. Сейчас можем сказать о примерно 40-50 людях, которые здесь были похоронены. Только после верификации судмедэкспертами можем сказать, есть ли здесь украинцы, или это были только поляки

- сказал чиновник.

К слову, среди найденных артефактов — пуговицы от военной формы, знаки различия, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами. Один из них сохранил даже выгравированную собственноручно фамилию солдата. Это позволяет надеяться на установление имен отдельных военных. 

После завершения экспертиз останки перезахоронят на кладбище в Мостисках, где уже есть более 100 польских захоронений.

Украинско-польские эксгумационные работы во Львове: обнаружено захоронение солдат 1939 года14.08.25, 13:29 • 9441 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоНовости Мира
Вторая мировая война
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Украина
Львов
Польша