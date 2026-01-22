Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИД

Трое граждан Украины, незаконно удерживаемых в Венесуэле, освобождены, сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Освобождены трое граждан Украины, незаконно удерживаемых в Венесуэле. Сейчас они в безопасности и уже в пути к своим родным. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров. Искренне благодарны всем, кто способствовал их освобождению. - сообщил Сибига в X.

Глава МИД подчеркнул: защита прав и интересов граждан Украины за рубежом остается одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства", - отметил министр.

В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский