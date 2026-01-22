$43.180.08
21 января, 22:20 • 10770 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 21205 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 24423 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 39060 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 25231 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 39374 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 40876 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21306 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22112 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 40092 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИД

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Трое граждан Украины, незаконно удерживаемых в Венесуэле, освобождены. Это стало возможным благодаря усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров.

Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИД

Трое граждан Украины, незаконно удерживаемых в Венесуэле, освобождены, сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Освобождены трое граждан Украины, незаконно удерживаемых в Венесуэле. Сейчас они в безопасности и уже в пути к своим родным. Это стало возможным благодаря скоординированным усилиям украинских дипломатов и поддержке США и европейских партнеров. Искренне благодарны всем, кто способствовал их освобождению.

- сообщил Сибига в X.

Глава МИД подчеркнул: защита прав и интересов граждан Украины за рубежом остается одним из приоритетов Министерства иностранных дел Украины.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства", - отметил министр.

В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский13.12.25, 15:41 • 44124 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитикаНаши за границей
Дипломатка
Андрей Сибига
Венесуэла
Украина