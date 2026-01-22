$43.180.08
21 січня, 22:20 • 10635 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 20863 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 24209 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 38668 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 25056 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 39121 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 40640 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21293 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22101 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 40080 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗС

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Трьох громадян України, незаконно утримуваних у Венесуелі, звільнено. Це стало можливим завдяки зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів.

Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗС

Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнено, повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Звільнено трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі. Наразі вони в безпеці та вже в дорозі до своїх рідних. Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів. Щиро вдячні всім, хто сприяв їхньому звільненню.

- повідомив Сибіга у X.

Голова МЗС наголосив: захист прав та інтересів громадян України за кордоном залишається одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку та захист своєї держави", - зазначив міністр.

В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський13.12.25, 15:41 • 44124 перегляди

Юлія Шрамко

