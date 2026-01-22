Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗС
Київ • УНН
Трьох громадян України, незаконно утримуваних у Венесуелі, звільнено. Це стало можливим завдяки зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів.
Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнено, повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.
Звільнено трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі. Наразі вони в безпеці та вже в дорозі до своїх рідних. Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів. Щиро вдячні всім, хто сприяв їхньому звільненню.
Голова МЗС наголосив: захист прав та інтересів громадян України за кордоном залишається одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку та захист своєї держави", - зазначив міністр.
