Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗС

Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнено, повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Звільнено трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі. Наразі вони в безпеці та вже в дорозі до своїх рідних. Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів. Щиро вдячні всім, хто сприяв їхньому звільненню. - повідомив Сибіга у X.

Голова МЗС наголосив: захист прав та інтересів громадян України за кордоном залишається одним із пріоритетів Міністерства закордонних справ України.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку та захист своєї держави", - зазначив міністр.

В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський