Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей

Водолей — одиннадцатый знак зодиакального круга. Он отличается своей непредсказуемостью, постоянным внутренним конфликтом и высоким творческим потенциалом. Обо одном из самых сложных и неожиданных знаков зодиака расскажет УНН.

Стихия Водолеев — воздух, управляющие планеты — Уран и Сатурн, а символ — человек с двумя сосудами, в одном живая вода, а в другом — мертвая.

Общая характеристика Водолеев

Носители этого знака, рожденные в период с 21 января по 18 февраля, склонны к резким переменам настроения, они обладают пылким характером и темпераментом. Серые будни и рутинные дела точно не про них, ведь Водолеи раскрываются именно через свободу и независимость, что дает знаку больше пространства для фантазии и творчества. Водолеи всегда стремятся к чему-то новому и необычному, экспериментировать и попадать в новые приключения — это их профиль. Именно из-за этого длительные отношения для них слишком скучны, поэтому удержать их довольно трудно. Быстро находят новых людей, становятся душой коллектива и поражают своим умением коммуникации, однако войти в личный круг доверия Водолея довольно трудно. Водолеи отличаются доброжелательностью и гостеприимством, поэтому женщины-Водолеи прекрасные хозяйки, они обладают выразительной внешностью и коммуникативными навыками. А мужчины-Водолеи имеют жажду свободы, поэтому они не любят вступать в брак, но при этом они добры и отзывчивы.

Мужчина-Водолей

У них с рождения хорошо развита эмпатия, поэтому они охотно помогут даже малознакомому человеку, однако ни за что не изменят свои принципы — это для них самое главное.

Недостатков у них тоже достаточно, ведь они легки на подъем и недальновидны. Мужчина-Водолей сильно переживает и тревожится за любую мелочь, что действительно усложняет ему жизнь.

Женщина-Водолей

Женщина-Водолей чрезвычайно любознательна, поэтому в общении с ней очень просто и легко, ведь она знает обо всем и может легко поддержать разговор. Сложный характер не позволит просто плыть по течению, женщина-Водолей сама создает свой путь, ее жизнь не стоит на месте и очень нестабильна, постоянные знакомства и приключения являются приоритетом в ее жизни.

Совместимость Водолеев с другими знаками

Водолеи совместимы с воздушными знаками, то есть с Близнецами и Весами. Также Водолеи довольно легко находят общий язык с Овнами и Стрельцами. А вот со Скорпионами и Тельцами совместимость будет наихудшей.