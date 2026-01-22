$43.180.08
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Президент Украины наградил депутата Киевского городского совета от фракции "Голос" и председателя правления благотворительного фонда "Дарничане" Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

В документе указано, что награда присуждена "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга".

Григорий Маленко является основателем и председателем правления БФ "Дарничане" с 2017 года. С 2020 года — депутат Киевского городского совета и председатель фракции "Голос". Также он является владельцем сервиса MediaMonitoringBot для мониторинга онлайн-СМИ Украины.

Благотворительный фонд "Дарничане" — некоммерческая организация, работающая в Киеве и оказывающая помощь социально уязвимым категориям населения, в частности пожилым людям, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

После начала полномасштабной войны фонд сосредоточился на гуманитарной и материально-технической поддержке в условиях военного положения. С 2022 года команда фонда, в частности, передавала в Украину кареты скорой помощи, пожарные автомобили и пикапы.

Зимой 2023 года в рамках сотрудничества с Тайванем команда фонда передала Киеву 14 генераторов суммарной мощностью около 5,8 МВт, которые используются для обеспечения электропитания районных и квартальных котельных в Дарницком, Днепровском, Святошинском, Соломенском районах и в центральной части города.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Тайвань
Украина
Киев