15:45 • 2224 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 6462 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 10498 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 13524 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 25965 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 14634 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 15397 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 17711 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22019 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 28303 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Трамп змусив путіна сісти за стіл переговорів - Генсек НАТО22 січня, 07:46 • 6064 перегляди
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 4274 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 3664 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17363 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6344 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 6378 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 25965 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 17380 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 72606 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 63798 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 24703 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 21705 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 23065 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 64966 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40937 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Київ • УНН

 • 2224 перегляди

У документі зазначено, що нагороду присуджено "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Президент України нагородив депутата Київської міської ради від фракції "Голос" та голову правління благодійного фонду "Дарничани" Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, передає УНН.

У документі зазначено, що нагороду присуджено "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Григорій Маленко є засновником і головою правління БФ "Дарничани" з 2017 року. З 2020 року — депутат Київської міської ради та голова фракції "Голос". Також він є власником сервісу MediaMonitoringBot для моніторингу онлайн-ЗМІ України.

Благодійний фонд "Дарничани" — неприбуткова організація, що працює у Києві та надає допомогу соціально вразливим категоріям населення, зокрема людям літнього віку, людям з інвалідністю та багатодітним родинам.

Після початку повномасштабної війни фонд зосередився на гуманітарній та матеріально-технічній підтримці в умовах воєнного стану. З 2022 року команда фонду, зокрема, передавала в Україну карети швидкої допомоги, пожежні автомобілі та пікапи.

Взимку 2023 року в межах співпраці з Тайванем команда фонду передала Києву 14 генераторів сумарною потужністю близько 5,8 МВт, які використовують для забезпечення електроживлення районних і квартальних котелень у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському районах та в центральній частині міста.

Лілія Подоляк

