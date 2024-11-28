Украинский бизнесмен Бахматюк и олигарх Григоришин потеряли "золотые паспорта" Кипра
Киев • УНН
Власти Кипра аннулировали "золотые паспорта" 77 человек, включая украинских бизнесменов. Среди них Бахматюк, Григоришин, Коломойский и Шульман, а также члены их семей.
В списке людей, которых лишил гражданства Кипр, оказались и крупные украинские бизнесмены. По информации издания Politis, в списках есть Олег Бахматюк и Вадим ШУльман, а также Константин Григоришин, у которого есть интересы в Украине, пишет УНН.
Детали
В целом Кипр лишил "золотых паспортов" 77 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов и их близких.
Издание отмечает, что перечень лиц, по которым уже принято решение кабинета министров Кипра, был составлен около месяца назад.
В списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавали документы.
Есть там и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, о лишении гражданства которого стало известно ранее. Также бизнесмен Вадим Шульман, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, а также владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.
Также гражданство потеряли члены семей бизнесменов, которые подавали документы вместе с ними. У Коломойского, Григоришина и Шульмана – по одному человеку, а у Бахматюка – пятеро.
По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев "золотых паспортов" Кипра уже возбуждены уголовные дела, и их расследует полиция.
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