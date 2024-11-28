Украинский бизнесмен Бахматюк и олигарх Григоришин потеряли "золотые паспорта" Кипра

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 126739 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 185388 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 190311 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 189866 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 139450 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 131280 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 136455 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 147120 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114901 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125246 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

Джо Байден готовит пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов

 • 106696 просмотра
рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

рф может атаковать НАТО в ближайшее время: немецкая разведка

 • 105651 просмотра
В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

В ростовской области и краснодарском крае рф говорят о якобы атаке беспилотников

 • 100509 просмотра
рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

рф подняла 7 стратегических бомбардировщиков-воздушные силы

 • 107649 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 26325 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 127038 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 152437 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 185386 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 190307 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 189862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 11804 просмотра
Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

07:56 • 26325 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 104710 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 112197 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 117865 просмотра
Актуальное
Украинский бизнесмен Бахматюк и олигарх Григоришин потеряли "золотые паспорта" Кипра

Украинский бизнесмен Бахматюк и олигарх Григоришин потеряли "золотые паспорта" Кипра

Киев  •  УНН

 • 891 просмотра

Read in English

Власти Кипра аннулировали "золотые паспорта" 77 человек, включая украинских бизнесменов. Среди них Бахматюк, Григоришин, Коломойский и Шульман, а также члены их семей.

В списке людей, которых лишил гражданства Кипр, оказались и крупные украинские бизнесмены. По информации издания Politis, в списках есть Олег Бахматюк и Вадим ШУльман, а также Константин Григоришин, у которого есть интересы в Украине, пишет УНН.

Детали

В целом Кипр лишил "золотых паспортов" 77 человек, в том числе российских и украинских бизнесменов и их близких.

Издание отмечает, что перечень лиц, по которым уже принято решение кабинета министров Кипра, был составлен около месяца назад.

В списке указаны посредники, включая юридические и аудиторские фирмы, через которые выдавали документы.

Есть там и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, о лишении гражданства которого стало известно ранее. Также бизнесмен Вадим Шульман, владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, а также владелец группы Energy Standard Константин Григоришин.

Также гражданство потеряли члены семей бизнесменов, которые подавали документы вместе с ними. У Коломойского, Григоришина и Шульмана – по одному человеку, а у Бахматюка – пятеро.

По данным Politis, в отношении некоторых бывших владельцев "золотых паспортов" Кипра уже возбуждены уголовные дела, и их расследует полиция.

Дело Бахматюка: обвинительный акт против 15 из 16 фигурантов направили в суд22 мая 2023, 06:19 • 637616 просмотров

Напомним

В списке лишенных гражданства иностранцев фигурируют российские миллиардеры из списка Forbes за 2024 год - Олег Дерипаска, Алексей Кузьмичев, Михаил Гуцериев, Игорь Кесаев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Сергей Ломакин. 

Коломойский получил новую меру пресечения, но остается под стражей по другому делу29 авг. 2024, 13:56 • 24307 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
kiprКипр