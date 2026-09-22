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Возле гробницы Тутанхамона обнаружили признаки тайного коридора и камер

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

Исследователи зафиксировали новые подземные аномалии возле KV62, в частности возможный коридор шириной два метра. Находка поддерживает гипотезу о комплексе Нефертити.

Возле гробницы Тутанхамона обнаружили признаки тайного коридора и камер

Исследователи обнаружили новые признаки неизвестных коридоров и камер рядом с гробницей Тутанхамона KV62 в Долине царей. Для этого они провели более 1200 измерений на участке площадью около 35 кв. метров, сообщает Daily Star, передает УНН.

Детали

Самая загадочная находка получила название "аномалия 7". Измерения указывают на участок с пониженной плотностью, внутри которого находится почти квадратный объект с более высокой плотностью. Баллард предполагает, что там может находиться камера с погребальными предметами.

Особенно интересным является возможный коридор шириной около двух метров, который ответвляется от погребальной камеры Тутанхамона. По оценке геофизика Джорджа Балларда, он может быть заполнен обломками — поэтому предыдущие исследования, возможно, его не обнаружили.

Новые результаты вновь оживили гипотезу британского египтолога Николаса Ривза, который еще с 2015 года предполагает, что за гробницей Тутанхамона может скрываться более крупный комплекс, связанный с Нефертити.

Дополнительно

Фараон Тутанхамон правил Египтом примерно в 1332–1323 годах до нашей эры. Вступив на престол в возрасте около 8–9 лет, он стал одним из самых молодых правителей в истории, из-за чего его часто называют "мальчиком-фараоном".

Царица Нефертити правила примерно с 1353 по 1336 год до нашей эры как главная (великая) жена фараона Эхнатона (Аменхотепа IV).

Напомним

В Египте археологи обнаружили неповрежденную гробницу чиновника Сехентио-Птаха с ритуальными предметами.

Евгений Устименко

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