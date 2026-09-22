Біля гробниці Тутанхамона виявили ознаки таємного коридору й камер

Дослідники виявили нові ознаки невідомих коридорів і камер поруч із гробницею Тутанхамона KV62 у Долині царів. Для цього вони провели понад 1200 вимірювань на ділянці площею близько 35 кв. метрів, повідомляє Daily Star, передає УНН.

Деталі

Найзагадковіша знахідка отримала назву "аномалія 7". Вимірювання вказують на ділянку зі зниженою щільністю, всередині якої знаходиться майже квадратний об’єкт із вищою щільністю. Баллард припускає, що там може бути камера з похоронними предметами.

Особливо цікавим є можливий коридор шириною близько двох метрів, який відгалужується від похоронної камери Тутанхамона. За оцінкою геофізика Джорджа Балларда, він може бути заповнений уламками - тому попередні дослідження, можливо, не виявили його.

Нові результати знову оживили гіпотезу британського єгиптолога Ніколаса Рівза, який ще з 2015 року припускає, що за гробницею Тутанхамона може ховатися більший комплекс, пов’язаний із Нефертіті.

Додатково

Фараон Тутанхамон правив Єгиптом приблизно у 1332–1323 роках до нашої ери. Посівши престол у віці близько 8–9 років, він став одним із наймолодших правителів в історії, через що його часто називають "хлопчиком-фараоном".

Цариця Нефертіті правила приблизно з 1353 по 1336 роки до нашої ери як головна (велика) дружина фараона Ехнатона (Аменхотепа IV).

Нагадаємо

У Єгипті археологи виявили неушкоджену гробницю чиновника Сехентіо-Птаха з ритуальними предметами.