Впервые за 15 лет сменился лидер рейтинга лучших вузов США - кто вошёл в список

Пятнадцатилетнее лидерство Принстона среди колледжей США подошло к концу. Теперь на первом месте Массачусетский технологический институт (MIT). Об этом УНН пишет со ссылкой на MarketWatch.

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В этом году Массачусетский технологический институт занял первое место в рейтинге лучших колледжей США по версии U.S. News & World Report: впервые с 2012 года Принстонский университет (Princeton University) не удерживает первое место.

Источник: U.S. News

Это изменение, пишет издание, вероятно, не свидетельствует о каких-либо существенных сдвигах в образовании, которое Принстон и MIT предоставляют студентам, а является результатом корректировки методологии, используемой U.S. News для расчета рейтинга.

В этом году издание ввело показатель, оценивающий заработок выпускников по выбранным специальностям. MIT продемонстрировал лучшие результаты в этой новой категории, заявил Эрик Брукс, директор по анализу данных об образовании в U.S. News.

Помимо перемещения на вершину списка, другие вузы с инженерным, естественно-научным и математическим уклоном также поднялись в рейтинге.

Калифорнийский технологический институт (California Institute of Technology) поднялся на шесть позиций, заняв 5-е место в списке, Университет Карнеги — Меллона (Carnegie Mellon University) поднялся на шесть позиций, заняв 14-е место, а Технологический институт Стивенса (Stevens Institute of Technology) поднялся на 21 позицию, заняв 59-е место. Эти учебные заведения добились успеха благодаря новой методологии, сказал Брукс.

Изменение рейтинга, направленное на концентрацию внимания на заработках, происходит после многих лет растущей обеспокоенности родителей и студентов ценностью, которую предоставляют колледжи. Около 38% американцев говорят, что испытывают большое доверие к высшему образованию в США, по сравнению с 57%, заявившими то же самое в 2015 году, согласно данным Gallup. Стоимость обучения в колледже на протяжении многих лет подпитывает эти опасения, а недавние трудности, с которыми молодые выпускники колледжей сталкиваются при поиске работы начального уровня в эпоху искусственного интеллекта, лишь усилили их.

В этом году многие государственные колледжи США опустились в списке. В топ-25 Калифорнийский университет в Беркли опустился на пять позиций, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе — на три позиции, до 20-го места, а Мичиганский университет — на пять позиций, до 25-го. Еще ниже в рейтинге опустились Университет Мэриленда и Вашингтонский университет — на семь позиций, до 49-го места.

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