Впервые за 15 лет сменился лидер рейтинга лучших вузов США - кто вошёл в список

$44.670.0151.200.04
ukenru
05:01 • 10741 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке начнётся в 20:15 по киевскому времени: что будут обсуждать
04:58 • 10957 просмотра
Новоизбранные депутаты Госдумы РФ якобы призывают отвести российские войска с Лиманского направления — «АТЕШ»
04:32 • 9610 просмотра
В Самаре после атаки горит один из крупнейших в регионе Куйбышевский НПЗ — ASTRAPhoto
04:12 • 10449 просмотра
В Днепре после российского удара погибли 2 человека, число раненых возросло до 6
01:51 • 12588 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланированы встреча с Трампом и подписание Drone DealVideo
01:18 • 11022 просмотра
Европа рассматривает модернизацию украинских Ан-124 «Руслан» для военной логистики НАТО
22 сентября, 00:17 • 11617 просмотра
США закупают украинские разведывательные дроны Raybird на сумму более $10 млн: чем они так заинтересовали американцев
21 сентября, 20:58 • 11332 просмотра
"Агония системы": на выборах в Госдуму РФ могли сфальсифицировать каждый третий голос
21 сентября, 22:16 • 8866 просмотра
В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессиюPhoto
21 сентября, 21:55 • 8428 просмотра
ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
95%
746мм
Популярные новости
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком БонджовиPhoto21 сентября, 21:06 • 15138 просмотра
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto21 сентября, 22:05 • 12930 просмотра
Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб21 сентября, 22:56 • 11482 просмотра
Россияне одновременно атаковали промышленные предприятия в Днепре, Кривом Роге и Павлограде, есть раненые22 сентября, 00:00 • 12519 просмотра
Макрон и Трамп обсудили прекращение ударов Украины и России по энергетическим объектам02:38 • 11985 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
21 сентября, 17:04 • 34244 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило21 сентября, 16:38 • 36960 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo21 сентября, 14:49 • 35881 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 37784 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 35125 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Новая книга брата принцессы Дианы спровоцировала словесную войну с королём ЧарльзомVideo06:39 • 224 просмотра
После месяцев споров слияние Paramount и Warner Bros. стоимостью 110 млрд долларов наконец сдвинулось с мёртвой точки01:07 • 7192 просмотра
Шарлиз Терон рассказала, какой совет дала бы себе в начале карьеры в Голливуде, и о личной семейной трагедии22 сентября, 00:06 • 8310 просмотра
Звезда «Малкольма в центре внимания» Фрэнки Муниз заявил, что «достиг дна» на фоне развода21 сентября, 23:05 • 7574 просмотра
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto21 сентября, 22:05 • 13045 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Хранитель
P-800 Oniks
9К720 Искандер
Ракетная система С-400

Впервые за 15 лет сменился лидер рейтинга лучших вузов США - кто вошёл в список

Киев • УНН

 • 738 просмотра

MIT занял первое место в рейтинге U.S. News, прервав 15-летнее лидерство Принстона. Изменения связывают с новой методологией и оценкой заработков выпускников.

Впервые за 15 лет сменился лидер рейтинга лучших вузов США - кто вошёл в список

Пятнадцатилетнее лидерство Принстона среди колледжей США подошло к концу. Теперь на первом месте Массачусетский технологический институт (MIT). Об этом УНН пишет со ссылкой на MarketWatch.

Подробности

В этом году Массачусетский технологический институт занял первое место в рейтинге лучших колледжей США по версии U.S. News & World Report: впервые с 2012 года Принстонский университет (Princeton University) не удерживает первое место.

Источник: U.S. News

Это изменение, пишет издание, вероятно, не свидетельствует о каких-либо существенных сдвигах в образовании, которое Принстон и MIT предоставляют студентам, а является результатом корректировки методологии, используемой U.S. News для расчета рейтинга.

В этом году издание ввело показатель, оценивающий заработок выпускников по выбранным специальностям. MIT продемонстрировал лучшие результаты в этой новой категории, заявил Эрик Брукс, директор по анализу данных об образовании в U.S. News.

Помимо перемещения на вершину списка, другие вузы с инженерным, естественно-научным и математическим уклоном также поднялись в рейтинге.

Калифорнийский технологический институт (California Institute of Technology) поднялся на шесть позиций, заняв 5-е место в списке, Университет Карнеги — Меллона (Carnegie Mellon University) поднялся на шесть позиций, заняв 14-е место, а Технологический институт Стивенса (Stevens Institute of Technology) поднялся на 21 позицию, заняв 59-е место. Эти учебные заведения добились успеха благодаря новой методологии, сказал Брукс.

Изменение рейтинга, направленное на концентрацию внимания на заработках, происходит после многих лет растущей обеспокоенности родителей и студентов ценностью, которую предоставляют колледжи. Около 38% американцев говорят, что испытывают большое доверие к высшему образованию в США, по сравнению с 57%, заявившими то же самое в 2015 году, согласно данным Gallup. Стоимость обучения в колледже на протяжении многих лет подпитывает эти опасения, а недавние трудности, с которыми молодые выпускники колледжей сталкиваются при поиске работы начального уровня в эпоху искусственного интеллекта, лишь усилили их.

В этом году многие государственные колледжи США опустились в списке. В топ-25 Калифорнийский университет в Беркли опустился на пять позиций, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе — на три позиции, до 20-го места, а Мичиганский университет — на пять позиций, до 25-го. Еще ниже в рейтинге опустились Университет Мэриленда и Вашингтонский университет — на семь позиций, до 49-го места.

Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах09.07.25, 17:59 • 155345 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираОбразование
ИИ (искусственный интеллект)
Соединённые Штаты