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Уперше за 15 років змінився лідер рейтингу найкращих вишів у США - які у списку

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

MIT посів перше місце в рейтингу U.S. News, перервавши 15-річне лідерство Принстона. Зміни пов’язують із новою методологією та оцінкою заробітків випускників.

Уперше за 15 років змінився лідер рейтингу найкращих вишів у США - які у списку

П'ятнадцятирічне лідерство Принстона серед коледжів у США добігло кінця. Тепер на першому місці Массачусетський технологічний інститут (МІТ). Про це УНН пише з посиланням на MarketWatch.

Деталі

Цього року Массачусетський технологічний інститут посів перше місце у рейтингу найкращих коледжів США за версією U.S. News & World Report, вперше з 2012 року Принстонський університет (Princeton University) не утримує перше місце.

Джерело: U.S. News

Ця зміна, пише видання, імовірно, не свідчить про якісь суттєві зрушення в освіті, які надають Прінстон та MIT студентам, а є результатом коригування методології, що використовується U.S. News для розрахунку рейтингу.

Цього року видання запровадило показник, що оцінює заробіток випускників за обраними спеціальностями. MIT показав найкращі результати у цій новій категорії, заявив Ерік Брукс, директор з аналізу даних про освіту в U.S. News.

Окрім переміщення на вершину списку інші виші з інженерним, природним і математичним ухилом також піднялися в рейтингу.

Каліфорнійський технологічний інститут (California Institute of Technology) піднявся на шість позицій, посівши 5-е місце у списку, Університет Карнегі-Меллона (Carnegie Mellon University) піднявся на шість позицій, посівши 14-те місце, а Технологічний інститут Стівенса (Stevens Institute of Technology) піднявся на 21-шу позицію, посівши 59-е місце. Ці навчальні заклади досягли успіху за новою методологією, сказав Брукс.

Зміна рейтингу, спрямована на зосередження на заробітках, відбувається після років зростаючої стурбованості батьків та студентів щодо цінності, яку надають коледжі. Близько 38% американців кажуть, що вони мають велику довіру до вищої освіти в США, порівняно з 57%, які сказали те саме у 2015 році, згідно з даними Gallup. Вартість навчання в коледжі підживлює ці побоювання протягом багатьох років, а нещодавні труднощі, з якими стикаються молоді випускники коледжів у пошуку роботи початкового рівня в епоху штучного інтелекту, лише посилили їх.

Цього року багато державних коледжів у США опустилися у списку. У топ-25 Каліфорнійський університет у Берклі опустився на п'ять позицій, Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі – на три позиції, до 20-го місця, а Мічиганський університет – на п'ять позицій, до 25-го. Ще нижче в рейтингу опустилися Університет Меріленду та Вашингтонський університет на сім позицій, до 49-го.

Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах09.07.25, 17:59 • 155345 переглядiв

Юлія Шрамко

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