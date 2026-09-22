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Новые отключения электроэнергии в 7 областях и рост потребления на 4,5% — последствия атак рф и непогоды

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Из-за атак рф и непогоды без света остались потребители в семи областях. Утреннее потребление электроэнергии выросло на 4,5%.

Новые отключения электроэнергии в 7 областях и рост потребления на 4,5% — последствия атак рф и непогоды

В Украине выросло потребление электроэнергии, одновременно в ряде областей появились новые отключения из-за российских атак и непогоды. По состоянию на утро 22 сентября потребление было на 4,5% выше, чем в это же время накануне. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

В результате российских атак беспилотников и артиллерийских обстрелов утром появились новые отключения в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях. Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех потребителей

- говорится в сообщении.

Некоторые потребители в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях остались без электроэнергии из-за сильного дождя и ветра. Ремонтные бригады уже восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

Также выросло потребление электроэнергии. По имеющейся информации, по состоянию на 09:30 оно было на 4,5% выше, чем днем ранее — в понедельник.

Причина — облачная и дождливая погода в большинстве областей Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 21 сентября, суточный максимум потребления пришелся на дневные часы. Он был на 2,2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня — пятницы, 18 сентября

- говорится в сообщении.

С учетом погодных условий потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в течение дня — с 10:00 до 22:00.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайте и официальных страницах в социальных сетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)

- подчеркивают в Укрэнерго.

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Алла Киосак

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