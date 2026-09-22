Нові знеструмлення у 7 областях та зростання споживання на 4,5% - наслідки атак рф і негоди

В Україні зросло споживання електроенергії, водночас у низці областей з'явилися нові знеструмлення через російські атаки та негоду. Станом на ранок 22 вересня споживання було на 4,5% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів - йдеться у дописі.

Окремі споживачі на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині залишилися без електроенергії через сильний дощ та вітер. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Також, зросло споживання електроенергії. За наявною інформацією, станом на 09:30, воно було на 4,5% вищим, ніж попереднього дня – у понеділок.

Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 21 вересня, добовий максимум споживання припав на денні години. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 18 вересня - йдеться у дописі.

З огляду на погодні умови споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом дня - з 10:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго) - наголошують в Укренерго.

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