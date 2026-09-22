Дожди и контраст температур — прогноз погоды на 22 сентября
Киев • УНН
22 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Температура днём составит от 10° до 24°.
В Украине 22 сентября ожидается дождливая погода, температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла ночью до 24 градусов выше нуля днём. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
Умеренные, ночью в северных областях значительные дожди, в большинстве центральных и южных областей днём местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.
Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4–9° тепла, днём 10–15°; на востоке и юго-востоке страны ночью 11–16°, днём 19–24°; на остальной территории ночью 7–12°, днём 12–17°.
Киев и область накроют значительные дожди - непогода продлится до утра 22 сентября21.09.26, 12:40 • 4446 просмотров