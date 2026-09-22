Дожди и контраст температур — прогноз погоды на 22 сентября

В Украине 22 сентября ожидается дождливая погода, температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла ночью до 24 градусов выше нуля днём. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Умеренные, ночью в северных областях значительные дожди, в большинстве центральных и южных областей днём местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4–9° тепла, днём 10–15°; на востоке и юго-востоке страны ночью 11–16°, днём 19–24°; на остальной территории ночью 7–12°, днём 12–17°.

Киев и область накроют значительные дожди - непогода продлится до утра 22 сентября