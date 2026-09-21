Киев и область накроют значительные дожди - непогода продлится до утра 22 сентября

Значительные дожди накроют Киев и Киевскую область — непогода ожидается 21 сентября и продлится вплоть до утра вторника, 22 сентября. Об этом предупредили в Укргидрометцентре и ГСЧС Украины, пишет УНН.

До конца суток 21 сентября, ночью и утром 22 сентября значительные дожди — указали в Укргидрометцентре.

В ГСЧС указали, что объявлен I уровень опасности — желтый.

Погодные условия, как отмечается, могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.

Украину накроют дожди и грозы - прогноз погоды на 21 сентября