Киев и область накроют значительные дожди - непогода продлится до утра 22 сентября
Киев • УНН
Значительные дожди ожидаются в Киеве и области до утра 22 сентября. Объявлен желтый уровень опасности, возможны осложнения в работе предприятий.
Значительные дожди накроют Киев и Киевскую область — непогода ожидается 21 сентября и продлится вплоть до утра вторника, 22 сентября. Об этом предупредили в Укргидрометцентре и ГСЧС Украины, пишет УНН.
До конца суток 21 сентября, ночью и утром 22 сентября значительные дожди
В ГСЧС указали, что объявлен I уровень опасности — желтый.
Погодные условия, как отмечается, могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий.
Украину накроют дожди и грозы - прогноз погоды на 21 сентября21.09.26, 08:10 • 5380 просмотров