Київ і область накриють значні дощі - негода триватиме до ранку 22 вересня

Значні дощі накриють Київ і Київську область - негода очікується 21 вересня і триватиме аж до ранку вівторка, 22 вересня. Про це попередили в Укргідрометцентрі та ДСНС України, пише УНН.

До кінця доби 21 вересня, вночі та вранці 22 вересня значні дощі - вказали в Укргідрометцентрі.

У ДСНС вказали, що оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Погодні умови, як зазначається, можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Україну накриють дощі та грози - прогноз погоди на 21 вересня