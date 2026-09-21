Київ і область накриють значні дощі - негода триватиме до ранку 22 вересня
Київ • УНН
Значні дощі очікуються в Києві та області до ранку 22 вересня. Оголошено жовтий рівень небезпечності, можливі ускладнення роботи підприємств.
Значні дощі накриють Київ і Київську область - негода очікується 21 вересня і триватиме аж до ранку вівторка, 22 вересня. Про це попередили в Укргідрометцентрі та ДСНС України, пише УНН.
До кінця доби 21 вересня, вночі та вранці 22 вересня значні дощі
У ДСНС вказали, що оголошено І рівень небезпечності - жовтий.
Погодні умови, як зазначається, можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.
Україну накриють дощі та грози - прогноз погоди на 21 вересня21.09.26, 08:10 • 5192 перегляди