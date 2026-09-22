Дощі та контраст температур - прогноз погоди на 22 вересня

В Україні 22 вересня очікується дощова погода, температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла вночі до 24 градусів вище нуля вдень. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; на сході та південному сході країни вночі 11-16°, вдень 19-24°; на решті території вночі 7-12°, вдень 12-17°.

Київ і область накриють значні дощі - негода триватиме до ранку 22 вересня