Курс валют на 22 сентября: доллар и евро дорожают

Национальный банк Украины на 22 сентября установил официальный курс гривны на уровне 44,7071 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 22 сентября на уровне 51,3671 грн/евро, ослабив гривну за день на 17 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,49 грн при покупке и 45,03 грн при продаже, евро — 51,05 грн и 51,82 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,78 грн при покупке и 44,90 грн при продаже, евро — по 51,75 грн и 52,00 грн соответственно.

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