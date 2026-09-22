Курс валют на 22 вересня: долар і євро дорожчають
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,7071 грн, євро — 51,3671 грн. У банках та обмінниках валюта має різні середні котирування.
Національний банк України на 22 вересня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,7071 грн/дол., що послабило національну валюту за день на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 22 вересня на рівні 51,3671 грн/євро, послабивши гривню за день на 17 копійок.
Який курс у банках та обмінниках
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок вівторка:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,49 грн при купівлі і 45,03 грн при продажі, євро - 51,05 грн і 51,82 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,78 грн при купівлі і 44,90 грн при продажі, євро - за 51,75 грн і 52,00 грн відповідно.
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