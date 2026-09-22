Во Львове задержали двух мужчин, которые зарегистрировали 14 Starlink для российских военных

Двое львовян в возрасте 26 и 20 лет организовали незаконную регистрацию и верификацию 14 терминалов Starlink на данные подставных лиц, чтобы терминалы могли использовать представители рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в мае 2026 года мужчины через Telegram связались с лицом, которое предложило им деньги за сотрудничество с государством-агрессором. Их задачей было обеспечить регистрацию терминалов спутниковой связи Starlink на подставных лиц.

Для этого они привлекли 14 граждан, которые не знали об их намерениях. На их данные регистрировали Starlink и проходили необходимую верификацию. Для этого достаточно было предоставить фото коробки с серийным номером устройства. Таким образом, фактические пользователи терминалов оставались вне официальной процедуры регистрации. В дальнейшем эти средства связи использовали представители рф для ведения боевых действий против Украины - говорится в сообщении.

При этом сами терминалы находились на временно оккупированной территории, где действуют ограничения по их использованию. По имеющимся данным, оплату за свои услуги мужчины получали после передачи куратору данных для авторизации терминалов.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

Все установленные незаконно подключенные терминалы заблокированы. Также проверяется законность верификации еще более 40 устройств. По ходатайству стороны обвинения подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - говорится в сообщении.

Напомним

российская компания "Бюро 1440", которая создает низкоорбитальную спутниковую группировку "Рассвет" как аналог Starlink, заявила об опережении графика на фоне сообщений о проблемах с запущенными аппаратами.