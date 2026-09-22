У Львові затримали двох чоловіків, які зареєстрували 14 Starlink для російських військових

Двоє львів’ян віком 26 та 20 років організували незаконну реєстрацію та верифікацію 14 терміналів Starlink на дані підставних осіб, щоб термінали змогли використовувати представники рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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За даними слідства, у травні 2026 року чоловіки через Telegram зв’язалися з особою, яка запропонувала їм гроші за співпрацю з державою-агресором. Їхнім завданням було забезпечити реєстрацію терміналів супутникового зв’язку Starlink на підставних осіб.

Для цього вони залучили 14 громадян, які не знали про їхні наміри. На їхні дані реєстрували Starlink та проходили необхідну верифікацію. Для цього достатньо було надати фото коробки із серійним номером пристрою. У такий спосіб фактичні користувачі терміналів залишалися поза офіційною процедурою реєстрації. Надалі ці засоби зв’язку використовували представники рф для ведення бойових дій проти України - йдеться у дописі.

Натомість, самі термінали перебували на тимчасово окупованій території, де діють обмеження щодо їх використання. За наявними даними, оплату за свої послуги чоловіки отримували після передачі куратору даних для авторизації терміналів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Усі встановлені незаконно підключені термінали заблоковано. Також перевіряється законність верифікації ще понад 40 пристроїв. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави - йдеться у дописі.

Нагадаємо

російська компанія "Бюро 1440", яка створює низькоорбітальне супутникове угруповання "Рассвет" як аналог Starlink, заявила про випередження графіка на тлі повідомлень про проблеми із запущеними апаратами.