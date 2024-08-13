Таможня передала "Азову" конфискованные российские автозапчасти стоимостью 5,7 млн грн

Киевские таможенники обнаружили попытку незаконного ввоза в Украину 23 тонн автозапчастей российского производства к транспортным средствам Камаз, ГАЗ, Газель и других, скрывая их реальное происхождение.

Пишет УНН с ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Киевские таможенники обнаружили попытку нелегального ввоза в Украину крупной партии запчастей к транспортным средствам марок Камаз, ГАЗ, Газель и других, российского производства, общим весом 23 тонны. Попытка импорта сопровождалась сокрытием происхождения товара, который был произведен в России и перевезено через Беларусь после начала полномасштабного вторжения.

Таможенное оформление этого груза было немедленно остановлено после выявления фактов его происхождения, а запчасти были конфискованы Территориальным управлением ГБР в Киеве в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с правовым режимом военного положения, судом было принято решение о конфискации этих запчастей, оцененных в 5,7 млн грн, у компании-импортера. Партия передана бригаде спецназначения "Азов" для ремонта и восстановления автотранспортных средств, используемых подразделением в боевых условиях.

Напомним,

Таможенники в пункте пропуска "Орловка" обнаружили в одном из грузовиков более 22 т автозапчастей российского производства, которые поступили в контейнере в румынский порт Констанца из Китая для дальнейшей доставки одному из украинских предприятий. Товары временно изъяты.