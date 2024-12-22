Оккупанты не выплачивают зарплаты работникам портов на ВОТ
Киев • УНН
Оккупационные власти не выплачивают зарплату работникам Бердянского порта в течение трех месяцев. Порт почти не функционирует и используется только для вывоза награбленного зерна.
На временно оккупированных территориях работники Бердянского порта уже три месяца остаются без зарплат. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Эта ситуация иллюстрирует глубокий гуманитарный кризис, который создает российская оккупационная администрация.
Россияне почти полностью остановили работу Бердянского и Мариупольского портов. Вместо нормального функционирования их используют для вывоза награбленного зерна. Однако объемы перевозок существенно упали: если до 2022 года речь шла о миллионах тонн, то сейчас показатели измеряются сотнями тысяч тонн.
Оккупанты разрушают экономику региона, оставляя людей без средств к существованию и перспектив. Заявления кремлевской пропаганды об «улучшении» противоречат реальной ситуации, в которой жители становятся заложниками социальной катастрофы.
Центр национального сопротивления призывает информировать о преступлениях оккупантов, чтобы виновные были привлечены к ответственности.
Ранее
На временно оккупированных территориях Украины работников предприятий предупредили о задержке зарплат и неполной выплате вознаграждения за выполненную работу.