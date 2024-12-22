Разлив мазута в Черном море: в Новороссийске фиксируют гибель дельфинов и птиц

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 129322 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 202673 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 172889 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 169502 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 138701 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 157591 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 179397 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 195031 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 301106 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166693 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

 • 56632 просмотра
Дожди, местами со снегом: синоптики дали прогноз на 22 декабря

Дожди, местами со снегом: синоптики дали прогноз на 22 декабря

 • 25466 просмотра
Еще плюс 1820 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1820 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

 • 30752 просмотра
Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем

Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем

 • 19741 просмотра
На фронте произошло почти 200 боестолкновений: больше всего на Временском направлении - Генштаб

На фронте произошло почти 200 боестолкновений: больше всего на Временском направлении - Генштаб

 • 21036 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 129481 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 202673 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 301106 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 215076 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 232186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 54589 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 74885 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 100025 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 97559 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 100383 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Разлив мазута в Черном море: в Новороссийске фиксируют гибель дельфинов и птиц

Разлив мазута в Черном море: в Новороссийске фиксируют гибель дельфинов и птиц

Киев  •  УНН

 • 5462 просмотра

Read in English

На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы, экологи прогнозируют 1,5 года на очистку территории.

После крупного разлива мазута в краснодарском крае рф на побережье новороссийска вынесло восемь мертвых дельфинов, еще одного обнаружили на пляже в станице Благовещенской, пишет SHOT, передает УНН

Детали 

 По данным SHOT, всего с момента аварии погибли 11 дельфинов и 143 птицы. Сейчас волонтеры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них отмыли и отправили в реабилитационные центры.

Как считают экологи, очистить территорию от мазута окончательно удастся не ранее чем через 1,5 года. А пока тяжелые фракции углеводородов, по их словам, осядут на дно Черного моря и нарушат экосистему.

Дельфины могут отравиться токсичной рыбой и попасть в мазутное пятно. Мазут для дельфинов крайне опасен. Если он попадает в их желудок, возникает гипоксия и животное задыхается. В Черном море обитает три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка. Все они краснокнижные.

Вчера удалось обнаружить кормовую часть "Волгонефть-212". Сегодня на глубине работают водолазы. Волонтеры на пляжах под Анапой жалуются на нехватку техники. Говорят, что мазут продолжает выносить из моря и сколько его еще будет, никто не знает. Самая тяжелая ситуация сейчас на галечных пляжах.

В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию

Из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря. 

20 декабря директор офиса Гринпис Украина Наталья Гозак заявляла, что наибольшие катастрофические последствия от разлива нефтепродуктов с российских танкеров в Черном море ожидаются в ближайшие дни, и загрязнение может достичь берегов Украины.

21 декабря сообщалось, что нефтепродукты с танкеров России, потерпевших крушение, обнаружили на берегу и в море на оккупированном Керченском полуострове.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоНовости Мира
kerchКерчь
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина