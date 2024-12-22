Разлив мазута в Черном море: в Новороссийске фиксируют гибель дельфинов и птиц
Киев • УНН
На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы, экологи прогнозируют 1,5 года на очистку территории.
После крупного разлива мазута в краснодарском крае рф на побережье новороссийска вынесло восемь мертвых дельфинов, еще одного обнаружили на пляже в станице Благовещенской, пишет SHOT, передает УНН.
Детали
По данным SHOT, всего с момента аварии погибли 11 дельфинов и 143 птицы. Сейчас волонтеры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них отмыли и отправили в реабилитационные центры.
Как считают экологи, очистить территорию от мазута окончательно удастся не ранее чем через 1,5 года. А пока тяжелые фракции углеводородов, по их словам, осядут на дно Черного моря и нарушат экосистему.
Дельфины могут отравиться токсичной рыбой и попасть в мазутное пятно. Мазут для дельфинов крайне опасен. Если он попадает в их желудок, возникает гипоксия и животное задыхается. В Черном море обитает три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка. Все они краснокнижные.
Вчера удалось обнаружить кормовую часть "Волгонефть-212". Сегодня на глубине работают водолазы. Волонтеры на пляжах под Анапой жалуются на нехватку техники. Говорят, что мазут продолжает выносить из моря и сколько его еще будет, никто не знает. Самая тяжелая ситуация сейчас на галечных пляжах.
В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию.
Из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря.
20 декабря директор офиса Гринпис Украина Наталья Гозак заявляла, что наибольшие катастрофические последствия от разлива нефтепродуктов с российских танкеров в Черном море ожидаются в ближайшие дни, и загрязнение может достичь берегов Украины.
21 декабря сообщалось, что нефтепродукты с танкеров России, потерпевших крушение, обнаружили на берегу и в море на оккупированном Керченском полуострове.