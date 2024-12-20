Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море проявятся в ближайшие дни - Гринпис

Наибольшие катастрофические последствия от разлива нефтепродуктов с российских танкеров в Черном море ожидаются в ближайшие дни, и загрязнение может достичь берегов Украины.

Об этом рассказала директор офиса Гринпис Украина Наталья Гозак в эфире телемарафона, передает УНН.

Известно, что мазутное пятно достигло берегов рф и до 160 км побережья уже загрязнено. Мы ожидаем, что через некоторое время это загрязнение может достичь и берегов Украины, но сейчас нет таких подтверждений, но это ожидаемо. Известно о массовой гибели птиц, были найдены представители китообразных, которые погибли из-за этой мазуты. Наибольшие катастрофические последствия будут наблюдаться в ближайшие дни