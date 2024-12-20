Последствия разлива нефтепродуктов в Черном море проявятся в ближайшие дни - Гринпис
Киев • УНН
После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутное пятно уже загрязнило 160 км побережья РФ. Экологи предупреждают о возможном загрязнении украинских берегов и массовой гибели морских животных.
Наибольшие катастрофические последствия от разлива нефтепродуктов с российских танкеров в Черном море ожидаются в ближайшие дни, и загрязнение может достичь берегов Украины.
Об этом рассказала директор офиса Гринпис Украина Наталья Гозак в эфире телемарафона, передает УНН.
Известно, что мазутное пятно достигло берегов рф и до 160 км побережья уже загрязнено. Мы ожидаем, что через некоторое время это загрязнение может достичь и берегов Украины, но сейчас нет таких подтверждений, но это ожидаемо. Известно о массовой гибели птиц, были найдены представители китообразных, которые погибли из-за этой мазуты. Наибольшие катастрофические последствия будут наблюдаться в ближайшие дни
По ее словам, влияние этого воздействия будет на птиц и водных организмов. Так как со временем мазут опускается на дно, то ценные представители флоры и редкие водоросли будут частично не потеряны.
Напомним
На прошлой неделе в Керченском проливе два российских танкера попали в аварию - один сел на мель, другой лег в дрейф. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов.