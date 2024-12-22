Усик раскрыл детали второго боя с Фьюри и ответил на обвинения промоутера британца

Александр Усик, победив Тайсона Фьюри в реванше, сравнил этот поединок с предыдущим, отметив, что хотя бой был легче, чем первый, он все же не был легким. Украинец единогласным решением судей защитил свои титулы WBA, WBC и WBO. Об этом боксер сказал на пресс-конференциии после боя, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Это было второе поражение Фьюри в профессиональной карьере. Во время боя Фьюри имел рекордный вес - 127.4 кг, что на 24.9 кг больше, чем у Усика. После поединка Тайсон и его промоутер Фрэнк Уоррен заявили, что судьи подарили Усику "рождественский подарок".

На пресс-конференции после боя Усик поделился впечатлениями:

"Я об этом не думал (о победе - ред.) просто боксировал, продолжал (делать - ред.) то, что мне говорил тренер. Нет, он был легче. Он не был легким, но легче (предыдущего - ред.)", - сказал Усик.

Он также выразил уважение к Фьюри, с которым считает себя "лучшими друзьями", подчеркнув, что Тайсон сделал его сильнее.

Относительно обвинений Фьюри и Уоррена в неправильных судейских оценках, Усик ответил: "Дядя Фрэнк - слепой. Если Тайсон говорит, что это рождественский подарок - что ж, пусть. Я победил благодаря Богу, тренерам и команде".

Александр также прокомментировал рекордный вес Фьюри, шутя, что Фьюри взвешивался в рубашке, куртке, с козырьком на голове и в сапогах. Возможно, еще и с чизбургером в кармане.

Усик заявил, что имеет силы двигаться дальше в карьере и не исключил возможности боя с Даниэлем Дюбуа, ответив, что не имеет ничего сказать британцу. Эта победа стала 23-й в карьере Усика, из которых девять - по решению судей, в том числе две против Фьюри.

Напомним

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся матч-реванш, в котором украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри.