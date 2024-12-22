С 1 января государственные медучреждения смогут предоставлять платные услуги: за что придется платить
Киев • УНН
Кабмин утвердил постановление о предоставлении платных медицинских услуг государственными и коммунальными учреждениями с 1 января 2025 года. Определены случаи платного обслуживания и особенности оплаты услуг, не входящих в программу медгарантий.
С 1 января 2025 года в Украине вступит в силу постановление Кабмина по вопросу предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц. В Минздраве рассказали о случаях, при которых учреждения здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности могут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, которые не покрываются программой медицинских гарантий. Об этом пишет УНН.
В каких случаях оплачиваются медицинские услуги:
- при обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление на услугу не требуется)
- при предоставлении медуслуг по договорам с юридическими лицами;
- в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не относится к прикрепленному контингенту;
если услуги не покрываются Программой государственных гарантий.
Дополнительно оплачиваются услуги в таких случаях:
- оказание медуслуг на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);
- возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи;
-пребывание в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.
Все учреждения здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности должны обнародовать на своих официальных сайтах и разместить на информационных стендах в помещениях больниц полную информацию с перечнем платных медицинских услуг с указанием их стоимости, а также полный перечень бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных гарантий обслуживания населения.
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Отмечается, что предоставление платных медицинских услуг должно обязательно оформляться соответствующими подтверждающими документами и вноситься в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет осуществляется исключительно в безналичной форме. Учреждения здравоохранения смогут самостоятельно определять стоимость платных медицинских услуг.
Вместе с тем оказание первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений, указали в Минздраве. Также без направления можно обратиться к ряду специалистов, в частности:
-акушера-гинеколога;
-психиатра;
-нарколог;
- стоматолога;
- педиатр;
- фтизиатра;
- врача, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.
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