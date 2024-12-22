Михайлюк установил личный рекорд сезона в НБА
Киев • УНН
Святослав Михайлюк набрал 18 очков за 20 минут игры в матче «Юта Джаз» против «Бруклин Нетс». Украинец показал отличную точность, реализовав все двухочковые и 50% трехочковых бросков.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк блестяще вернулся после травмы, проведя свой самый результативный матч сезона за "Юту Джаз" в НБА. Об этом пишет УНН со ссылкой на ФБУ.
В игре против "Бруклин Нетс" его команда победила со счетом 105:94.
Михайлюк сыграл 20 минут, набрав 18 очков с впечатляющей точностью. Он реализовал все три двухочковых броска (3/3) и четыре из восьми трехочковых (4/8).
Кроме этого, Святослав записал в свой актив 1 передачу, 1 перехват, допустил 2 потери и получил 1 фол.
Это уже седьмой матч украинца в этом сезоне. В среднем он проводит на площадке 14,4 минуты, набирая 6,9 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи за игру.
А вот другой украинский представитель в НБА, Алексей Лень, на этот раз не смог показать результативность. В матче его "Сакраменто" против "Лейкерс" он сыграл лишь 3 секунды, а команда уступила со счетом 99:103.
Напомним
Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.