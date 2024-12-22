Михайлюк установил личный рекорд сезона в НБА

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 127661 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 199141 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 170328 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 167141 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 137992 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 157295 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 179216 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 195000 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 300180 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166685 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров

Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров

 • 55027 просмотра
Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета

Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета

 • 70135 просмотра
Польша готова сбивать российские ракеты только в случае угрозы для своей территории - министр обороны

Польша готова сбивать российские ракеты только в случае угрозы для своей территории - министр обороны

 • 37949 просмотра
Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

 • 43791 просмотра
Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

 • 48260 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 128419 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 199143 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 300180 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 214197 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 231377 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 51922 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 72139 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 97848 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 95585 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 100127 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Михайлюк установил личный рекорд сезона в НБА

Михайлюк установил личный рекорд сезона в НБА

Киев  •  УНН

 • 1828 просмотра

Read in English

Святослав Михайлюк набрал 18 очков за 20 минут игры в матче «Юта Джаз» против «Бруклин Нетс». Украинец показал отличную точность, реализовав все двухочковые и 50% трехочковых бросков.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк блестяще вернулся после травмы, проведя свой самый результативный матч сезона за "Юту Джаз" в НБА.  Об этом пишет УНН со ссылкой на ФБУ

В игре против "Бруклин Нетс" его команда победила со счетом 105:94.

Михайлюк сыграл 20 минут, набрав 18 очков с впечатляющей точностью. Он реализовал все три двухочковых броска (3/3) и четыре из восьми трехочковых (4/8).

Кроме этого, Святослав записал в свой актив 1 передачу, 1 перехват, допустил 2 потери и получил 1 фол.

Это уже седьмой матч украинца в этом сезоне. В среднем он проводит на площадке 14,4 минуты, набирая 6,9 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи за игру.

А вот другой украинский представитель в НБА, Алексей Лень, на этот раз не смог показать результативность. В матче его "Сакраменто" против "Лейкерс" он сыграл лишь 3 секунды, а команда уступила со счетом 99:103.

Напомним

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

спорт
er-riyadЭр-Рияд
oleksandr-usykАлександр Усик