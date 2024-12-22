Рекордный пассажиропоток: за сутки границу пересекли 150 тысяч украинцев
Киев • УНН
На государственной границе зафиксирован один из самых высоких показателей пересечения за последние годы - 150 тысяч человек в сутки. Наибольший пассажиропоток наблюдается на границе с Польшей, с равномерным распределением на въезд и выезд.
Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. Зафиксирован один из самых высоких показателей пересечения за последние годы - 150 тысяч человек в сутки. Об этом сообщили в воскресенье в Госпогранслужбе, передает УНН.
Детали
По данным ГПСУ, рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.
В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается.
В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока приводит к очередям
Ранее сообщалось, что в предрождественский период пассажиропоток на границе Львовщины увеличился на 25%.