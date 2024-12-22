Рекордный пассажиропоток: за сутки границу пересекли 150 тысяч украинцев

Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. Зафиксирован один из самых высоких показателей пересечения за последние годы - 150 тысяч человек в сутки. Об этом сообщили в воскресенье в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

По данным ГПСУ, рост фиксируется на всех участках, но наибольший пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

В то же время, существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается.

В течение суток государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тыс. человек. Увеличение пассажиропотока приводит к очередям