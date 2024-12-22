Полицейские открыли производство из-за нападения леопарда в зоопарке Одессы

21 декабря в Одессе леопард напал на работника, который пришел убирать в вольере. Полицейские открыли уголовное производство. Об этом пишет пресс-служба полиции, передает УНН.

Детали

«На помощь раненому бросился еще один работник, и оба мужчины оказались за оградой вместе с животным. Чтобы спасти людей и не допустить побега в город животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили леопарда», - рассказали в полиции.

Впоследствии раненого мужчину госпитализировали. У него были многочисленные раны и укусы. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии. Второй работник зоопарка не пострадал.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ).

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется следствие.

Напомним,

В зоопарке Одессы леопард напал на сотрудника, животное обезвредили.

Директор зоопарка рассказал, что леопарда пытались усыпить, однако безрезультатно.