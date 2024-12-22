Владимир Дантес присоединился к ремонтной бригаде ДТЭК: что он там делал
Киев • УНН
Украинский певец Владимир Дантес присоединился к ремонтной бригаде ДТЭК по случаю Дня энергетика. Артист работал вместе с командой и поблагодарил энергетиков за их тяжелую работу.
Ко Дню энергетика украинский певец Владимир Дантес присоединился к ремонтной бригаде ДТЭК. Об этом пишет пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
Детали
«Вместе с командой он погрузился в реальность, где каждый день - борьба за свет», - говорится в сообщении.
В видео показали, как Дантес работает вместе с командой.
Также он поблагодарил энергетиков за тяжелую работу и поздравил их с профессиональным праздником.
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ДТЭК временно будет предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы из соображений безопасности.
Зеленский сообщил о запросе на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации. Несколько систем уже подтверждено от Канады и Германии, ожидается дальнейшая поставка.