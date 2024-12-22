В небе над Украиной сбили 52 из 103 дронов - Воздушные силы
Киев • УНН
Силы ПВО Украины сбили 52 из 103 вражеских дронов, выпущенных рф с разных направлений. 44 беспилотника были локально потеряны, зафиксированы повреждения в нескольких областях.
В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 52 из 103 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией РФ с 9:00 21 декабря, 44 дрона были локально потеряны, сообщили в воскресенье в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
В ночь на 22 декабря 2024 года (с 09.00 21 декабря) противник, атаковал 103-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты Искандер-М из Крыма в направлении Херсонщины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 52 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях
Из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), один БПЛА полетел в направлении Беларуси.
В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв.