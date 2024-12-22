Рождественский ажиотаж: пассажиропоток на границе Львовщины вырос на 25%
Киев • УНН
Пассажиропоток на границе Львовской области увеличился на 25% перед Рождеством. Наибольшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска «Краковец», «Шегини», «Смильница» и «Нижанковичи».
В предрождественский период пассажиропоток на границе Львовщины увеличился на 25%. Это свидетельствует о незначительном преимуществе выезда граждан из Украины, хотя общий поток пассажиров вырос как на въезд, так и на выезд. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ.
Детали
Наибольшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Нижанковичи". Чуть меньше загружены пункты "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская".
Пограничники обеспечивают ритмичную работу и быстрое оформление лиц и транспорта. Однако время ожидания может зависеть от работы смежных служб соседних стран.
В ГПСУ рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы.
Напомним
На западных границах Украины образовались очереди в большинстве пунктов пропуска.