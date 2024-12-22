Рождественский ажиотаж: пассажиропоток на границе Львовщины вырос на 25%

ukenru
Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 125883 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Эксклюзив
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
 • 194487 просмотра

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

Эксклюзив
Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области
 • 167273 просмотра

Гетманцев увеличением налогов пытается скрыть провальную работу налоговой службы - экс-глава налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео
 • 164353 просмотра

В Броварах работает программа дайвинг-реабилитации для военных ветеранов - видео

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
 • 136857 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
 • 156797 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 178876 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 194978 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 298683 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 166673 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров

Загрязненных войной территорий в Украине за год стало меньше на 17 000 квадратных километров

 • 41198 просмотра
Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета

Кабмин внес системы МРТ в перечень медизделий, которые закупают за счет госбюджета

 • 56549 просмотра
Польша готова сбивать российские ракеты только в случае угрозы для своей территории - министр обороны

Польша готова сбивать российские ракеты только в случае угрозы для своей территории - министр обороны

 • 19877 просмотра
Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

Трамп назначил продюсера шоу спецпосланником США в Великобритании

 • 26443 просмотра
Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

Малийские боевики атаковали несколько сел в стране: более 20 погибших

 • 31062 просмотра
публикации
Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

Закрытость АРМА: как Елена Дума лишила агентство общественного контроля

 • 126663 просмотра
"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)

"Это мина замедленного действия для рынка и населения": Олег Климов раскритиковал скандальные поправки к законопроекту, которые приведут к подорожанию лекарств (ВИДЕО)
Эксклюзив

 • 194487 просмотра
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 298683 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 212742 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 229980 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 47216 просмотра
Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

Четыре варианта необычных салатов на праздничный стол или чем заменить оливье

 • 68472 просмотра
Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"

 • 94669 просмотра
5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

5 психологических мультфильмов для всей семьи: что посмотреть на выходных

 • 92822 просмотра
Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

Майло Вентимилья сыграет музыканта в новом фильме

 • 98294 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рождественский ажиотаж: пассажиропоток на границе Львовщины вырос на 25%

Рождественский ажиотаж: пассажиропоток на границе Львовщины вырос на 25%

Киев  •  УНН

 • 5686 просмотра

Read in English

Пассажиропоток на границе Львовской области увеличился на 25% перед Рождеством. Наибольшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска «Краковец», «Шегини», «Смильница» и «Нижанковичи».

В предрождественский период пассажиропоток на границе Львовщины увеличился на 25%. Это свидетельствует о незначительном преимуществе выезда граждан из Украины, хотя общий поток пассажиров вырос как на въезд, так и на выезд. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГПСУ

Детали

Наибольшая нагрузка наблюдается на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Нижанковичи". Чуть меньше загружены пункты "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская".

Пограничники обеспечивают ритмичную работу и быстрое оформление лиц и транспорта. Однако время ожидания может зависеть от работы смежных служб соседних стран.

В ГПСУ рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для более быстрого пересечения границы.

Напомним

На западных границах Украины образовались очереди в большинстве пунктов пропуска. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша