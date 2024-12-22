Армия рф ударила дроном по Купянску: у мужчины ампутировало конечности

В Купянске Харьковской области российский дрон атаковал 56-летнего гражданского мужчину, который шел по улице. Пострадавший получил ранения конечностей, которые привели к ампутации. Об этом сообщил в воскресенье председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты ударили вражеским дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск.

Гражданский 56-летний мужчина, который шел по улице, получил ранения конечностей. Ранения привели к ампутации - написал Синегубов.

По его словам, на месте работают правоохранители и фиксируют очередной террористический акт оккупантов.

Напомним

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