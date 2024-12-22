Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами еще 5 пленных украинских военных
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК о новом случае расстрела пятерых украинских военнопленных. 110 ОМБР обнародовала видео преступления российских военных.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста об очередном расстреле пятерых украинских пленных защитников российскими военнослужащими. Об этом Омбудсмен сообщил в воскресенье в Telegram, передает УНН.
110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен. Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК
Омбудсмен указал, что российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом.
Дополнение
22 ноября сообщалось, что вблизи Угледара Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование.