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Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами еще 5 пленных украинских военных

Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами еще 5 пленных украинских военных

Киев  •  УНН

 • 7355 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил ООН и МККК о новом случае расстрела пятерых украинских военнопленных. 110 ОМБР обнародовала видео преступления российских военных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста об очередном расстреле пятерых украинских пленных защитников российскими военнослужащими. Об этом Омбудсмен сообщил в воскресенье в Telegram, передает УНН.

110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен. Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК

- написал Лубинец.

Омбудсмен указал, что российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом.

Дополнение 

22 ноября сообщалось, что вблизи Угледара Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ, начато расследование. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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