Лубинец сообщил ООН и МККК о расстреле россиянами еще 5 пленных украинских военных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста об очередном расстреле пятерых украинских пленных защитников российскими военнослужащими. Об этом Омбудсмен сообщил в воскресенье в Telegram, передает УНН.

110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян - расстрелом воинов, которые сдались в плен. Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Сообщу об этом факте ООН и МККК