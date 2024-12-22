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Команда Трампа планирует мгновенный выход США из ВОЗ после инаугурации - FT

Команда Трампа планирует мгновенный выход США из ВОЗ после инаугурации - FT

Киев  •  УНН

 • 5305 просмотра

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Команда Дональда Трампа намерена объявить о выходе США из ВОЗ сразу после инаугурации 20 января. Это лишит организацию крупнейшего источника финансирования, составляющего 16% ее бюджета.

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на выходе США из Всемирной организации здравоохранения и стремится сделать это в первый же день работы новой администрации. Об этом пишет The Financial Times (FT), передает УНН

Детали 

Члены команды Трампа сообщили экспертам о своем намерении объявить о выходе из глобального органа здравоохранения во время инаугурации избранного президента 20 января. Выход лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, что подорвет ее способность реагировать на кризисы в области общественного здравоохранения, такие как пандемия коронавируса, пишет FT.

«Америка оставит огромный вакуум в финансировании и лидерстве в области глобального здравоохранения. Я не вижу никого, кто мог бы заполнить эту дыру», - сказал Лоуренс Гостин, профессор глобального здравоохранения в Джорджтаунском юридическом университете, добавив, что план выхода „в первый же день“ будет „катастрофическим“ для глобального здравоохранения. 

США являются крупнейшим донором ВОЗ, обеспечивая около 16 процентов ее финансирования в 2022-23 годах. 

В 2020 году Трамп инициировал процесс выхода из ВОЗ в связи с распространением Ковида-19, обвинив агентство в том, что оно находится под контролем Китая. Но процесс так и не был завершен, и его преемник Джо Байден возобновил отношения с агентством в первый день своего пребывания в должности в 2021 году. 

Эксперты говорят, что некоторые члены команды Трампа хотят действовать на этот раз гораздо быстрее, начав процесс немедленно.

ВОЗ пока не прокомментировала информацию.  Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор организации, заявил в этом месяце, что это «уникальная организация», которая надеется на партнерство с американскими политиками.  «С нашей стороны мы готовы к сотрудничеству», - сказал он. «Я верю, что американские лидеры понимают, что США не могут быть в безопасности, если не будет в безопасности весь остальной мир». 

Напомним,

Дональд Трамп выбрал ведущего скептика карантина из-за Covid  Джея Бхаттачарию на должность следующего директора ключевого американского агентства по здравоохранению.

Также Трамп объявил, что хочет, чтобы бывший соперник Роберт Кеннеди-младший возглавил министерство здравоохранения США. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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