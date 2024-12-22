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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Конго перевернулся паром с людьми, которые возвращались домой на Рождество: по меньшей мере 38 человек погибли

В Конго перевернулся паром с людьми, которые возвращались домой на Рождество: по меньшей мере 38 человек погибли

Киев  •  УНН

 • 4789 просмотра

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38 человек погибли и более 100 пропали без вести после опрокидывания парома на реке Бусира в Конго. Судно было перегружено пассажирами, которые возвращались домой на Рождество, спасти удалось лишь 20 человек.

38 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате опрокидывания парома на реке Бусира на северо-востоке Конго. Судно было перегружено людьми, которые возвращались домой на Рождество. Об этом пишет The Guardian, передает УНН

Детали

Как сообщается, в настоящее время известно о 20 спасенных лицах.

Паром следовал в составе конвоя других судов, и пассажирами были преимущественно коммерсанты, которые возвращались домой на Рождество, сказал мэр города Ингенде. 

По словам местных жителем на пароме находилось "более 400 человек, потому что по дороге в Боэнде он сделал два захода - в Ингенде и Лооло, поэтому есть основания полагать, что погибших было больше".

Власти Конго часто предостерегают от перегрузки лодок и обещают наказывать нарушителей мер безопасности на реках. Однако в отдаленных районах многие люди не могут позволить себе общественный транспорт.

Паром затонул менее чем через четыре дня после того, как на северо-востоке страны затонуло другое судно, в результате чего погибли 25 человек.

По меньшей мере 78 человек утонули в октябре, когда перегруженная лодка затонула на востоке страны, а в июне 80 человек погибли в результате аналогичной аварии недалеко от Киншасы.

Столкновение катера ВМС с паромом в Индии унесло жизни 13 человек, двое пропали без вести19 дек. 2024, 08:05 • 12600 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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