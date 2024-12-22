В Конго перевернулся паром с людьми, которые возвращались домой на Рождество: по меньшей мере 38 человек погибли
Киев • УНН
38 человек погибли и более 100 пропали без вести после опрокидывания парома на реке Бусира в Конго. Судно было перегружено пассажирами, которые возвращались домой на Рождество, спасти удалось лишь 20 человек.
38 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате опрокидывания парома на реке Бусира на северо-востоке Конго. Судно было перегружено людьми, которые возвращались домой на Рождество. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в настоящее время известно о 20 спасенных лицах.
Паром следовал в составе конвоя других судов, и пассажирами были преимущественно коммерсанты, которые возвращались домой на Рождество, сказал мэр города Ингенде.
По словам местных жителем на пароме находилось "более 400 человек, потому что по дороге в Боэнде он сделал два захода - в Ингенде и Лооло, поэтому есть основания полагать, что погибших было больше".
Власти Конго часто предостерегают от перегрузки лодок и обещают наказывать нарушителей мер безопасности на реках. Однако в отдаленных районах многие люди не могут позволить себе общественный транспорт.
Паром затонул менее чем через четыре дня после того, как на северо-востоке страны затонуло другое судно, в результате чего погибли 25 человек.
По меньшей мере 78 человек утонули в октябре, когда перегруженная лодка затонула на востоке страны, а в июне 80 человек погибли в результате аналогичной аварии недалеко от Киншасы.
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