В Конго перевернулся паром с людьми, которые возвращались домой на Рождество: по меньшей мере 38 человек погибли

38 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате опрокидывания парома на реке Бусира на северо-востоке Конго. Судно было перегружено людьми, которые возвращались домой на Рождество. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в настоящее время известно о 20 спасенных лицах.

Паром следовал в составе конвоя других судов, и пассажирами были преимущественно коммерсанты, которые возвращались домой на Рождество, сказал мэр города Ингенде.

По словам местных жителем на пароме находилось "более 400 человек, потому что по дороге в Боэнде он сделал два захода - в Ингенде и Лооло, поэтому есть основания полагать, что погибших было больше".

Власти Конго часто предостерегают от перегрузки лодок и обещают наказывать нарушителей мер безопасности на реках. Однако в отдаленных районах многие люди не могут позволить себе общественный транспорт.

Паром затонул менее чем через четыре дня после того, как на северо-востоке страны затонуло другое судно, в результате чего погибли 25 человек.

По меньшей мере 78 человек утонули в октябре, когда перегруженная лодка затонула на востоке страны, а в июне 80 человек погибли в результате аналогичной аварии недалеко от Киншасы.

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