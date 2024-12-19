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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столкновение катера ВМС с паромом в Индии унесло жизни 13 человек, двое пропали без вести

Столкновение катера ВМС с паромом в Индии унесло жизни 13 человек, двое пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 3058 просмотра

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Катер ВМС Индии из-за неисправности двигателя врезался в пассажирский паром возле Мумбаи, вызвав гибель 13 человек. Среди погибших трое военных, более 100 человек спасены, поиски двух пропавших продолжаются.

По меньшей мере 13 человек погибли и еще двое пропали без вести после того, как катер ВМС Индии врезался в борт пассажирского парома у берегов Мумбаи, по словам официальных лиц, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Среди погибших - 3 военнослужащих ВМС, более 100 человек были спасены, сказал главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис.

На кадрах инцидента, размещенных в Интернете, видно, как катер кружит, прежде чем столкнуться с паромом, который позже перевернулся.

ВМС Индии заявили, что произошла «неисправность двигателя». По сообщениям местных СМИ, приказали провести расследование, чтобы выяснить, что привело к столкновению.

Частный паром направлялся к пещерам Элефанта, популярному туристическому месту, когда в среду около 6:00 по местному времени (11:30 по Гринвичу) в него врезался катер.

Поисково-спасательные работы в отношении двух последних пассажиров, которые исчезли, все еще продолжались в обеденное время в четверг.

«Военно-морское судно, которое проходило испытания двигателей, потеряло управление и столкнулось с пассажирским паромом», - заявили в ВМС, добавив, что они сожалеют о „трагической потере“ жизней.

Выжившие сообщили местным СМИ, что персонал парома не давал никаких инструкций после столкновения, и пассажирам пришлось спасаться самостоятельно.

Чиновник ВМС, не пожелавший назвать свое имя, сообщил ВВС, что паромы и катера следуют четко обозначенными маршрутами, а в гавани достаточно места, чтобы избежать возможных столкновений.

Точные подробности происшествия станут известны после того, как будет извлечен военно-морской катер, сказал он.

Дополнение

Это второй подобный инцидент за месяц. Первый случай произошел 22 ноября, когда два человека пропали без вести после столкновения подводной лодки с рыболовным траулером у берегов Гоа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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